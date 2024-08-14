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Тракман Густав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.

Сын: Тракман Карл Густавович

Мать ребёнка: Trakmann (Moorbach) Miina

Бракосочетание
До ?.12.1889

Жена: Trakmann (Moorbach) Miina

Рождение ребёнка
19.10.1890

Сын: Тракман (Trakmann) Максим (Max-Alfred) Густавович

Мать ребёнка: Trakmann (Moorbach) Miina

Рождение ребёнка
29.04.1900

Сын: Тракман Гуго (Hugo) Густавович

Мать ребёнка: Trakmann (Moorbach) Miina

Смерть
Неизвестно

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