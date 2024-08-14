Тракман Густав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.
Мать ребёнка: Trakmann (Moorbach) Miina
Бракосочетание
До ?.12.1889
Рождение ребёнка
19.10.1890
Сын: Тракман (Trakmann) Максим (Max-Alfred) Густавович
Мать ребёнка: Trakmann (Moorbach) Miina
Рождение ребёнка
29.04.1900
Сын: Тракман Гуго (Hugo) Густавович
Мать ребёнка: Trakmann (Moorbach) Miina
Смерть
Неизвестно