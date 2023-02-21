Рыкова Агриппина Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкова Агриппина Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Рыков Николай Даниилович

Отец ребёнка: Рыков Даниил Иларионович

Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Рыков Иван Даниилович

Отец ребёнка: Рыков Даниил Иларионович

Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыков Даниил Иларионович

Смерть
Неизвестно
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