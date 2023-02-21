Рыкова Агриппина Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818 ст.
Отец ребёнка: Рыков Даниил Иларионович
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1828 ст.
Отец ребёнка: Рыков Даниил Иларионович
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно