Рыков Иван Даниилович
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1852 ст.
Мать ребёнка: Рыкова Евдокия Михайловна
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Рыкова Евдокия Михайловна
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно