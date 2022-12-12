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Рыков Иван Даниилович

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Место рождения

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Рыков Даниил Иларионович

Мать: Рыкова Агриппина Фроловна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Рыков Василий Иванович

Мать ребёнка: Рыкова Евдокия Михайловна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Рыков Елисей Иванович

Мать ребёнка: Рыкова Евдокия Михайловна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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