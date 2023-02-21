Тупицына Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Отец ребёнка: Тупицын Назар Иванов
упоминается в Х-ой переписи в семье Ивана Федоровича Тупицына
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Евгения Назаровна
Отец ребёнка: Тупицын Назар Иванов
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: Тупицын Дмитрий Назарович
Отец ребёнка: Тупицын Назар Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тупицын Назар Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно