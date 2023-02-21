Тупицына Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.
Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Сын: Тупицын Михаил Назарович

Отец ребёнка: Тупицын Назар Иванов

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в Х-ой переписи в семье Ивана Федоровича Тупицына
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Евгения Назаровна

Отец ребёнка: Тупицын Назар Иванов

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Тупицын Дмитрий Назарович

Отец ребёнка: Тупицын Назар Иванов

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Назар Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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