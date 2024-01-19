Тупицын Назар Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиОколо 1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Тупицын Иван Федотов
Мать: Тупицына Ирина
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Мать ребёнка: Тупицына Варвара Степановна
упоминается в Х-ой переписи в семье Ивана Федоровича Тупицына
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Евгения Назаровна
Мать ребёнка: Тупицына Варвара Степановна
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: Тупицын Дмитрий Назарович
Мать ребёнка: Тупицына Варвара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1857 ст.
упоминается в Х-ой ревизии