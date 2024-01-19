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Тупицын Назар Иванов

Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Около 1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Тупицын Иван Федотов

Мать: Тупицына Ирина

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Сын: Тупицын Михаил Назарович

Мать ребёнка: Тупицына Варвара Степановна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в Х-ой переписи в семье Ивана Федоровича Тупицына
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Евгения Назаровна

Мать ребёнка: Тупицына Варвара Степановна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Тупицын Дмитрий Назарович

Мать ребёнка: Тупицына Варвара Степановна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Варвара Степановна

Смерть
Около 1857 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в Х-ой ревизии
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