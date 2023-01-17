Тупицын Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно с/хоз переписи проживал с семьей 5 чел: брат? 16 лет, мать 61 год,дочь/сестра 48 лет, брат/сын30 лет
Смерть
Неизвестно