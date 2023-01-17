Тупицын Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Тупицын Назар Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Варвара Степановна

Место жительства
Неизвестно
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно с/хоз переписи проживал с семьей 5 чел: брат? 16 лет, мать 61 год,дочь/сестра 48 лет, брат/сын30 лет
Смерть
Неизвестно
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