Мамыкина (Кукушкина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Кукушкина) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

1893 г.р.
1895 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1893

Сын: Мамыкинъ Алексей

Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.03.1895

Дочь: Дедушева Марія

Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Сергей

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