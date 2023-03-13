Мамыкина (Кукушкина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1893
Сын: Мамыкинъ Алексей
Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей
Рождение ребёнка
24.03.1895
Дочь: Дедушева Марія
Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Сергей