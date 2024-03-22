Дедушева (Мамыкина) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедушева (Мамыкина) Марія

Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

24.03.1895

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Муж

1900 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1895

Отец: Мамыкинъ Сергей

Мать: Мамыкина Ирина

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1931

Сын: Дедушев Михаил

Отец ребёнка: Дедушевъ Ѳеодоръ

Рождение ребёнка
07.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедушевъ Ѳеодоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедушевъ Ѳеодоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедушевъ Ѳеодоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедушевъ Ѳеодоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедушевъ Ѳеодоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедушевъ Ѳеодоръ

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