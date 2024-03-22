Дедушева (Мамыкина) Марія
Место рождения
Дата рождения24.03.1895
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1895
Отец: Мамыкинъ Сергей
Мать: Мамыкина Ирина
Рождение ребёнка
07.11.1931
Сын: Дедушев Михаил
Отец ребёнка: Дедушевъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
07.11.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедушевъ Ѳеодоръ