Мамыкинъ Сергей
Место рождения
Дата рождения1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Мамыкинъ Аѳанасій
Мать: Мамыкина Варвара
Рождение ребёнка
10.03.1893
Сын: Мамыкинъ Алексей
Мать ребёнка: Мамыкина Ирина
Рождение ребёнка
24.03.1895
Дочь: Дедушева Марія
Мать ребёнка: Мамыкина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамыкина Ирина