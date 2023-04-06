Мамыкинъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкинъ Сергей

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Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1826 г.р.

Жена

Дети

1893 г.р.
1895 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Мамыкинъ Аѳанасій

Мать: Мамыкина Варвара

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.03.1893

Сын: Мамыкинъ Алексей

Мать ребёнка: Мамыкина Ирина

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.03.1895

Дочь: Дедушева Марія

Мать ребёнка: Мамыкина Ирина

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамыкина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамыкина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамыкина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамыкина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Ирина

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