Прохоров Климент Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Климент Дмитриевич

Прохоров Климент Дмитриевич

Место рождения

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.01.1842

Дата смерти

20.10.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1842

Отец: Прохоров Дмитрий Матвеевич

Мать: Прохорова Акулина Ефимовна

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.11.1861

Жена: Прохорова Ксения Афанасьевна

Головеньки, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.03.1872

Дочь: (Прохорова) Матрена Климентовна

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Афанасьевна

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.08.1873

Дочь: Осипова (Прохорова) Евдокия Климентовна

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Афанасьевна

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Прохоров Борис Климентович

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Афанасьевна

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1883

Сын: Прохоров Иван Климентович

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Афанасьевна

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
20.10.1908
Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
От горловой чахотки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.