Прохоров Климент Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1842
Дата смерти20.10.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1842
Бракосочетание
03.11.1861
Головеньки, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.03.1872
Дочь: (Прохорова) Матрена Климентовна
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
11.08.1873
Дочь: Осипова (Прохорова) Евдокия Климентовна
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Прохоров Борис Климентович
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.05.1883
Сын: Прохоров Иван Климентович
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Афанасьевна
Смерть
20.10.1908
От горловой чахотки