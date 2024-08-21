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Прохоров Дмитрий Матвеевич

Место рождения

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Прохоров Матвей Михайлович

Мать: Прохорова Мария Андреевна

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
25.09.1840

Сын: Прохоров Роман Дмитриевич

Мать ребёнка: Прохорова Акулина Ефимовна

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1842

Сын: Прохоров Климент Дмитриевич

Мать ребёнка: Прохорова Акулина Ефимовна

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.04.1845

Дочь: Ксения Матвеевна

Мать ребёнка: Прохорова Акулина Ефимовна

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.11.1847

Сын: Прохоров Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Прохорова Акулина Ефимовна

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.12.1849

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Прохорова Акулина Ефимовна

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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