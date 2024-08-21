Прохорова Акулина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1840
Сын: Прохоров Роман Дмитриевич
Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
14.01.1842
Сын: Прохоров Климент Дмитриевич
Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
08.04.1845
Дочь: (Прохорова) Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
17.11.1847
Сын: Прохоров Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
11.12.1849
Дочь: (Прохорова) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Матвеевич
Смерть
Неизвестно