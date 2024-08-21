Прохорова Акулина Ефимовна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прохорова Акулина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
25.09.1840

Сын: Прохоров Роман Дмитриевич

Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Матвеевич

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1842

Сын: Прохоров Климент Дмитриевич

Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Матвеевич

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.04.1845

Дочь: (Прохорова) Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Матвеевич

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.11.1847

Сын: Прохоров Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Матвеевич

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.12.1849

Дочь: (Прохорова) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Прохоров Дмитрий Матвеевич

Кривцово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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