Треухова Евдокия Дементиева
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Дементий Максимов
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1802
Рождение ребёнка
До 1821
Сын: Василий Евсигнеев
Отец ребёнка: Треухов Евсигней Ильин
Рождение ребёнка
До 1825
Дочь: Мария Евсигнеева
Отец ребёнка: Треухов Евсигней Ильин
Смерть
Неизвестно