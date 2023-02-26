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Треухова Евдокия Дементиева

Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Дементий Максимов

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1802

Муж: Треухов Евсигней Ильин

Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Василий Евсигнеев

Отец ребёнка: Треухов Евсигней Ильин

Рождение ребёнка
До 1825

Дочь: Мария Евсигнеева

Отец ребёнка: Треухов Евсигней Ильин

Смерть
Неизвестно

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