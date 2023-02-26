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Треухов Евсигней Ильин

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1785 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
04.11.1802

Жена: Треухова Евдокия Дементиева

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Василий Евсигнеев

Мать ребёнка: Треухова Евдокия Дементиева

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1825

Дочь: Мария Евсигнеева

Мать ребёнка: Треухова Евдокия Дементиева

Смерть
Неизвестно
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