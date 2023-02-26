Треухов Евсигней Ильин
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
04.11.1802
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1821
Сын: Василий Евсигнеев
Мать ребёнка: Треухова Евдокия Дементиева
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1825
Дочь: Мария Евсигнеева
Мать ребёнка: Треухова Евдокия Дементиева
Смерть
Неизвестно