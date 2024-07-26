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Новиков Иван

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Место рождения

Солоновка, Алтайский край, Россия

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1946 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Новиков Устин/Устиний

Мать: Новикова (Налимова) Акулина

Рождение ребёнка
1946

Сын: Новиков Александр

Мать ребёнка: Новикова Клавдия

Рождение ребёнка
1948

Сын: Новиков Виктор

Мать ребёнка: Новикова Клавдия

Рождение ребёнка
26.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Клавдия

Рождение ребёнка
02.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Клавдия

Смерть
Неизвестно

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