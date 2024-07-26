Новиков Иван
Место рожденияСолоновка, Алтайский край, Россия
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Новиков Устин/Устиний
Рождение ребёнка
1946
Сын: Новиков Александр
Мать ребёнка: Новикова Клавдия
Рождение ребёнка
1948
Сын: Новиков Виктор
Мать ребёнка: Новикова Клавдия
Рождение ребёнка
26.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Клавдия
Рождение ребёнка
02.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Клавдия
Смерть
Неизвестно