Новикова (Налимова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Налимова) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1907 г.р.
Скрыто настройками приватности
1912 г.р.
Вычислено 1914 г.р.
1920 г.р.

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Налимов Андрей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свистова (Новикова) Анна

Отец ребёнка: Новиков Устин/Устиний

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Павлова (Новикова) Маланья

Отец ребёнка: Новиков Устин/Устиний

Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Устин/Устиний

Рождение ребёнка
1912

Сын: Новиков Иван

Отец ребёнка: Новиков Устин/Устиний

Рождение ребёнка
Вычислено 1914

Сын: Новиков Василий

Отец ребёнка: Новиков Устин/Устиний

Рождение ребёнка
30.11.1920

Сын: Новичков Илларион

Отец ребёнка: Новиков Устин/Устиний

БЮ №358026 Сычевка, Смоленский район, Алтайский край, РСФСР о чем в книге записей гражданского состояния о рождении 30 октября 1920 года произведена следующая запись №228
Смерть
Неизвестно

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