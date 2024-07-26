Новикова (Налимова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Налимов Андрей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свистова (Новикова) Анна
Отец ребёнка: Новиков Устин/Устиний
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Павлова (Новикова) Маланья
Отец ребёнка: Новиков Устин/Устиний
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Устин/Устиний
Рождение ребёнка
1912
Сын: Новиков Иван
Отец ребёнка: Новиков Устин/Устиний
Рождение ребёнка
Вычислено 1914
Сын: Новиков Василий
Отец ребёнка: Новиков Устин/Устиний
Рождение ребёнка
30.11.1920
Сын: Новичков Илларион
Отец ребёнка: Новиков Устин/Устиний
БЮ №358026 Сычевка, Смоленский район, Алтайский край, РСФСР о чем в книге записей гражданского состояния о рождении 30 октября 1920 года произведена следующая запись №228
Смерть
Неизвестно