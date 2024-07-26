Павлова (Новикова) Маланья
Место рожденияСолоновка, Алтайский край, Россия
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Новиков Устин/Устиний
Мать: Новикова Акулина
Солоновка, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Иван
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
Вычислено 1948
Смерть
Неизвестно