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Павлова (Новикова) Маланья

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Место рождения

Солоновка, Алтайский край, Россия

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Новиков Устин/Устиний

Мать: Новикова Акулина

Солоновка, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Иван

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Иван

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Иван

Рождение ребёнка
Вычислено 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Иван

Смерть
Неизвестно

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