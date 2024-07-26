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Новиков Устин/Устиний

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1907 г.р.
Скрыто настройками приватности
1912 г.р.
Вычислено 1914 г.р.
1920 г.р.

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Михаил

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свистова Анна

Мать ребёнка: Новикова Акулина

Солоновка, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Павлова Маланья

Мать ребёнка: Новикова Акулина

Солоновка, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Акулина

Солоновка, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1912

Сын: Новиков Иван

Мать ребёнка: Новикова Акулина

Солоновка, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1914

Сын: Новиков Василий

Мать ребёнка: Новикова Акулина

Солоновка, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
30.11.1920

Сын: Новичков Илларион

Мать ребёнка: Новикова Акулина

Солоновка, Алтайский край, Россия
БЮ №358026 Сычевка, Смоленский район, Алтайский край, РСФСР о чем в книге записей гражданского состояния о рождении 30 октября 1920 года произведена следующая запись №228
Смерть
Неизвестно

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