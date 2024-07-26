Новикова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Новиков Александр
Отец ребёнка: Новиков Иван
Рождение ребёнка
1948
Сын: Новиков Виктор
Отец ребёнка: Новиков Иван
Рождение ребёнка
26.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Иван
Рождение ребёнка
02.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Иван
Смерть
Неизвестно