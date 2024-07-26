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Новикова Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.
1948 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Новиков Александр

Отец ребёнка: Новиков Иван

Рождение ребёнка
1948

Сын: Новиков Виктор

Отец ребёнка: Новиков Иван

Рождение ребёнка
26.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Иван

Рождение ребёнка
02.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Иван

Смерть
Неизвестно

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