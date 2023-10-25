Попов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1947

Дата смерти

04.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1947

Отец: Ламзин Василий Егорович

Мать: Попова Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
11.12.1970

Дочь: Попова Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Попова Людмила Николаевна

Москва
Рождение ребёнка
08.10.1974

Дочь: Погодина Ирина Николаевнв

Мать ребёнка: Попова Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Людмила Николаевна

Смерть
04.11.1984
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