Попов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1947
Дата смерти04.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1947
Рождение ребёнка
11.12.1970
Дочь: Попова Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Попова Людмила Николаевна
Москва
Рождение ребёнка
08.10.1974
Дочь: Погодина Ирина Николаевнв
Мать ребёнка: Попова Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1984