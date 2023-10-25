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Погодина Ирина Николаевнв
Погодина Ирина Николаевнв
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.1974
Пол
Женский
Отец
Попов Николай Васильевич
1947 г.р.
Мать
Попова (Миронова) Людмила Николаевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1974
Отец:
Попов Николай Васильевич
Мать:
Попова Людмила Николаевна
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