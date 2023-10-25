Попова Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Наталия Николаевна

Место рождения

Москва

Дата рождения

11.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1970

Отец: Попов Николай Васильевич

Мать: Попова Людмила Николаевна

Москва
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