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Попова Наталия Николаевна
Попова Наталия Николаевна
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Древо
Место рождения
Москва
Дата рождения
11.12.1970
Пол
Женский
Отец
Попов Николай Васильевич
1947 г.р.
Мать
Попова (Миронова) Людмила Николаевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1970
Отец:
Попов Николай Васильевич
Мать:
Попова Людмила Николаевна
Москва
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