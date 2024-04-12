Чапни /Шалтей/ Архондица Стиреоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни /Шалтей/ Архондица Стиреоновна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1835

Муж: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович

Смерть
Неизвестно
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