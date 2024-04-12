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Екатерина Дмитриевна
Екатерина Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1838
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Чапни /Шалтей/ Дмитрий Федорович
1787 г.р.
Мать
Чапни /Шалтей/ Архондица Стиреоновна
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович
Мать:
Чапни /шалтей/ Архондица Стиреоновна
Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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