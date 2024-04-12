Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Дмитриевна

Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович

Мать: Чапни /шалтей/ Архондица Стиреоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close