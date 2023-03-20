Шестакова Авдотья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова Авдотья Евдокимовна

Шестакова Авдотья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анисья Никитовна

Отец ребёнка: Шестаков Никита Тихонович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Севастьяна Никитовна

Отец ребёнка: Шестаков Никита Тихонович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Степанида Никитовна

Отец ребёнка: Шестаков Никита Тихонович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ульяна Никитовна

Отец ребёнка: Шестаков Никита Тихонович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шестаков Лев Никитович

Отец ребёнка: Шестаков Никита Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Никита Тихонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close