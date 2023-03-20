Шестакова Авдотья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анисья Никитовна
Отец ребёнка: Шестаков Никита Тихонович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Севастьяна Никитовна
Отец ребёнка: Шестаков Никита Тихонович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Степанида Никитовна
Отец ребёнка: Шестаков Никита Тихонович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ульяна Никитовна
Отец ребёнка: Шестаков Никита Тихонович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Шестаков Никита Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно