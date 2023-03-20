Шестаков Никита Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Шестаков Тихон Семенович
Мать: Шестакова Марья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анисья Никитовна
Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Севастьяна Никитовна
Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Степанида Никитовна
Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ульяна Никитовна
Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно