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Шестаков Никита Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шестаков Тихон Семенович

Мать: Шестакова Марья

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анисья Никитовна

Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Севастьяна Никитовна

Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Степанида Никитовна

Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ульяна Никитовна

Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шестаков Лев Никитович

Мать ребёнка: Шестакова Авдотья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Авдотья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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