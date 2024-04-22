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Тимофей Алексеев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1875 ст.

Отец: Алексей Александров

Мать: Татьяна Тихонова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №2 Сельца Хотебцова крестьянин Алексей Александров и жена его Татьяна Тихонова; оба они вероисповедания православного
Крещение
16.01.1875 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца крестьянин Тихон Иванов и крестьянская жена Пелагея Степанова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с пономарем Николаем Скворцевым
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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