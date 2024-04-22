Тимофей Алексеев
Место рождения
Дата рождения15.01.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
15.01.1875 ст.
Отец: Алексей Александров
Мать: Татьяна Тихонова
Запись №2 Сельца Хотебцова крестьянин Алексей Александров и жена его Татьяна Тихонова; оба они вероисповедания православного
Крещение
16.01.1875 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца крестьянин Тихон Иванов и крестьянская жена Пелагея Степанова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с пономарем Николаем Скворцевым
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно