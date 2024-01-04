Татьяна Тихонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873 ст.
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Александров
Рождение ребёнка
15.01.1875 ст.
Сын: Тимофей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Александров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно