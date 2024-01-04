Татьяна Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Тихонова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1873 ст.

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1875 ст.

Сын: Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Александров

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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