Алексей Александров
Место рождения
Дата рождения10.03.1849 ст.
Дата смерти11.06.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
10.03.1849 ст.
Отец: Александр Уваров
Мать: Татьяна Егорова
Запись №12 Той же вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова крестьянин Александр Уваров и законная жена его Татьяна Егорова; оба вероисповедания православного
Крещение
11.03.1849 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: приходский священник Григорий Васильев и московская мещанка Матрена Ипатова Таинство крещения совершал оный же священник с дьячком Петром Соколовым
Рождение ребёнка
Около 1873 ст.
Дочь: Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
15.01.1875 ст.
Сын: Тимофей Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
Запись №2 Сельца Хотебцова крестьянин Алексей Александров и жена его Татьяна Тихонова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тихонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1880 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
13.06.1880 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд