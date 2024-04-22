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Алексей Александров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

10.03.1849 ст.

Дата смерти

11.06.1880 ст.

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Жена

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1849 ст.

Отец: Александр Уваров

Мать: Татьяна Егорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №12 Той же вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова крестьянин Александр Уваров и законная жена его Татьяна Егорова; оба вероисповедания православного
Крещение
11.03.1849 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: приходский священник Григорий Васильев и московская мещанка Матрена Ипатова Таинство крещения совершал оный же священник с дьячком Петром Соколовым
Рождение ребёнка
Около 1873 ст.

Дочь: Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1875 ст.

Сын: Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №2 Сельца Хотебцова крестьянин Алексей Александров и жена его Татьяна Тихонова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тихонова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
11.06.1880 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
13.06.1880 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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