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Таланцев Иван Данилович

Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: Таланцев Данил Иванович

Мать: не указана

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таланцева Степанида

Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Сын: Таланцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Таланцева Степанида

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.

Сын: Таланцева Михаил Иванович

Мать ребёнка: Таланцева Степанида

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
03.11.1924

Дочь: (Таланцева) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Таланцева Степанида

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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