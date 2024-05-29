Таланцев Иван Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.
Отец: Таланцев Данил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таланцева Степанида
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Мать ребёнка: Таланцева Степанида
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.
Сын: Таланцева Михаил Иванович
Мать ребёнка: Таланцева Степанида
Рождение ребёнка
03.11.1924
Дочь: (Таланцева) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Таланцева Степанида
Смерть
Неизвестно