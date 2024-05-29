Таланцева Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланцева Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таланцев Иван Данилович

Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Сын: Таланцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Таланцев Иван Данилович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.

Сын: Таланцева Михаил Иванович

Отец ребёнка: Таланцев Иван Данилович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
03.11.1924

Дочь: (Таланцева) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Таланцев Иван Данилович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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