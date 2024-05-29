Таланцева Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Отец ребёнка: Таланцев Иван Данилович
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.
Сын: Таланцева Михаил Иванович
Отец ребёнка: Таланцев Иван Данилович
Рождение ребёнка
03.11.1924
Дочь: (Таланцева) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Таланцев Иван Данилович
Смерть
Неизвестно