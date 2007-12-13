Дедова (Платонова) Фаина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова (Платонова) Фаина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1916

Дата смерти

13.12.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1916

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.1948

Дочь: Мышинская Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.1952

Дочь: Лукина Людмила Федоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.12.2007
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