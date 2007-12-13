Дедова (Платонова) Фаина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1916
Дата смерти13.12.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.1948
Дочь: Мышинская Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.1952
Дочь: Лукина Людмила Федоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.12.2007