Мышинская (Дедова) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1948
Дата смерти29.08.2022
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Дедова Фаина Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.02.1981
Дочь: Белова Дарья Мстиславовна
Отец ребёнка: Мышинский Мстислав Владимирович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.08.2022