Мышинская (Дедова) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышинская (Дедова) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1948

Дата смерти

29.08.2022

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дедова Фаина Игнатьевна

Рождение ребёнка
28.02.1981

Дочь: Белова Дарья Мстиславовна

Отец ребёнка: Мышинский Мстислав Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.08.2022
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