Рысова ?Марья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рысова ?Марья Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)

Отец ребёнка: Рысов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рысов Кирилл Егорович

Отец ребёнка: Рысов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рысов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Рысов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рысов Трофим Егорович

Отец ребёнка: Рысов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рысов Егор

Смерть
Неизвестно
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