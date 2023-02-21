Рысова ?Марья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)
Отец ребёнка: Рысов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рысов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рысов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рысов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рысов Егор
Смерть
Неизвестно