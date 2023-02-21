Рысов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)
Мать ребёнка: Рысова ?Марья Игнатьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рысова ?Марья Игнатьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рысова ?Марья Игнатьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рысова ?Марья Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рысова ?Марья Игнатьева
Смерть
Неизвестно