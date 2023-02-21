Рысов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рысов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)

Мать ребёнка: Рысова ?Марья Игнатьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рысов Кирилл Егорович

Мать ребёнка: Рысова ?Марья Игнатьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рысов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Рысова ?Марья Игнатьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рысов Трофим Егорович

Мать ребёнка: Рысова ?Марья Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рысова ?Марья Игнатьева

Смерть
Неизвестно
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