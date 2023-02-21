Конюхов(Рысов) Иван (Георгиевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти10.01.1912
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Рысов Егор
Мать: Рысова ?Марья Игнатьева
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Андрющенко Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шумкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)
Рождение ребёнка
03.02.1864
Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)
Рождение ребёнка
01.11.1866
Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)
Рождение ребёнка
22.04.1869
Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)
Рождение ребёнка
01.09.1872
Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конюхов Дементий Иванович
Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конюхов Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1912
Причина смерти: катар желудка