Конюхов(Рысов) Иван (Георгиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонюхов(Рысов) Иван (Георгиевич)

Конюхов(Рысов) Иван (Георгиевич)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

10.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Рысов Егор

Мать: Рысова ?Марья Игнатьева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Конюхов Максим Иванович

Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Андрющенко Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шумкова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)

Рождение ребёнка
03.02.1864

Сын: Конюхов Семен Иванович

Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)

Рождение ребёнка
01.11.1866

Сын: Конюхов Демьян Иванович

Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)

Рождение ребёнка
22.04.1869

Сын: Конюхов Федор Иванович

Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
01.09.1872

Сын: Конюхов(рысов) Михаил

Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конюхов Дементий Иванович

Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конюхов Никита Иванович

Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конюхов Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)

Смерть
10.01.1912
Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Причина смерти: катар желудка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close