Фон Крок Анна-Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Крок Анна-Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1746

Дата смерти

08.01.1809

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1765

Сын: Пестель Иван Борисович

Отец ребёнка: Пестель Борис Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1770

Дочь: Фон Брин Елизавета Борисовна

Отец ребёнка: Пестель Борис Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестель Борис Владимирович

Смерть
08.01.1809
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