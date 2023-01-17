Фон Крок Анна-Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1746
Дата смерти08.01.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1765
Отец ребёнка: Пестель Борис Владимирович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1770
Дочь: Фон Брин Елизавета Борисовна
Отец ребёнка: Пестель Борис Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1809