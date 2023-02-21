Пестель Борис (Бурхард Вольфганг) Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1739
Дата смерти15.04.1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1765
Мать ребёнка: Фон Крок Анна-Елена
Рождение ребёнка
После 1770
Дочь: Фон Брин Елизавета Борисовна
Мать ребёнка: Фон Крок Анна-Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фон Крок Анна-Елена
Смерть
15.04.1811