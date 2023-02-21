Пестель Борис (Бурхард Вольфганг) Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестель Борис (Бурхард Вольфганг) Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1739

Дата смерти

15.04.1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1765

Сын: Пестель Иван Борисович

Мать ребёнка: Фон Крок Анна-Елена

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1770

Дочь: Фон Брин Елизавета Борисовна

Мать ребёнка: Фон Крок Анна-Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Крок Анна-Елена

Смерть
15.04.1811
Москва, город федерального значения Москва
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