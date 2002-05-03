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Курзанов Александр Александрович

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Место рождения

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.08.1919

Дата смерти

03.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1919

Отец: Курзанов Александр Прохорович

Мать: Курзанова Хиония Дементьевна (Дометиевна)

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
16.02.1946

Жена: Курзанова Татьяна Семеновна

Медвежье, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.08.1953

Сын: Курзанов Александр Александрович

Мать ребёнка: Курзанова Татьяна Семеновна

Хутор 8 Исилькульского района Омской области
Смерть
03.05.2002
Омск, город Омск, Омская область
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