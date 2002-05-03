Курзанов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения01.08.1919
Дата смерти03.05.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1919
Бракосочетание
16.02.1946
Медвежье, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.08.1953
Сын: Курзанов Александр Александрович
Мать ребёнка: Курзанова Татьяна Семеновна
Хутор 8 Исилькульского района Омской области
Смерть
03.05.2002
Омск, город Омск, Омская область