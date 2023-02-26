Бояшова Параскева Иосифова
Место рожденияд.Бытькова Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1893
Муж: Бояшов Иван Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1896
Дочь: (Бояшова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Бояшов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
04.12.1898
Дочь: (Бояшова) Варвара Иванова
Отец ребёнка: Бояшов Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно