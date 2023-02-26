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Бояшова Параскева Иосифова

Место рождения

д.Бытькова Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Бояшов Иван Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1896

Дочь: (Бояшова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Бояшов Иван Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1898

Дочь: (Бояшова) Варвара Иванова

Отец ребёнка: Бояшов Иван Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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