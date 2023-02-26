Бояшов Иван Сергеев
Место рождения
Дата рождения30.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1871
Отец: Сергей (Архипов)
Мать: Ксения Ильина
Бракосочетание
24.01.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1896
Дочь: (Бояшова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Бояшова Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
04.12.1898
Дочь: (Бояшова) Варвара Иванова
Мать ребёнка: Бояшова Параскева Иосифова
Смерть
Неизвестно