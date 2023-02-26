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Бояшов Иван Сергеев

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1871

Отец: Сергей (Архипов)

Мать: Ксения Ильина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1893

Жена: Бояшова Параскева Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1896

Дочь: (Бояшова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Бояшова Параскева Иосифова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1898

Дочь: (Бояшова) Варвара Иванова

Мать ребёнка: Бояшова Параскева Иосифова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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