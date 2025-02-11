Тарнаев Иван Емельянов
мужской, родился 1834, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЕмельян Терентьев1809 г.р.
Супруги
Дети
Екатерина Иванова1857 г.р.
(Тарнаева) Фёкла Иванова22.09.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Емельян Терентьев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Тарнаева Ульяна Артемьева / Ульяна Иванова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
22.09.1872
Дочь: (Тарнаева) Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Тарнаева Ульяна Артемьева / Ульяна Иванова
Смерть
Неизвестно