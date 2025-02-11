Тарнаев Иван Емельянов 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Тарнаев Иван Емельянов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1834, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Емельян Терентьев1809 г.р.
Супруги
Тарнаева Ульяна Артемьева / Ульяна Иванова1833 г.р.
Дети
Екатерина Иванова1857 г.р.
(Тарнаева) Фёкла Иванова22.09.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Емельян Терентьев

Мать: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарнаева Ульяна Артемьева / Ульяна Иванова

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

45

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Тарнаева Ульяна Артемьева / Ульяна Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Рождение ребёнка
22.09.1872

Дочь: (Тарнаева) Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Тарнаева Ульяна Артемьева / Ульяна Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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