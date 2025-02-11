Тарнаева Ульяна Артемьева / Ульяна Иванова
женский, родилась 1833
умерла Неизвестно
Супруги
Тарнаев Иван Емельянов1834 г.р.
Дети
Екатерина Иванова1857 г.р.
(Тарнаева) Фёкла Иванова22.09.1872 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Тарнаев Иван Емельянов
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
22.09.1872
Дочь: (Тарнаева) Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Тарнаев Иван Емельянов
Смерть
Неизвестно