Тарнаева Ульяна Артемьева / Ульяна Иванова 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Тарнаева Ульяна Артемьева / Ульяна Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1833

умерла Неизвестно

Супруги
Тарнаев Иван Емельянов1834 г.р.
Дети
Екатерина Иванова1857 г.р.
(Тарнаева) Фёкла Иванова22.09.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарнаев Иван Емельянов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Тарнаев Иван Емельянов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Рождение ребёнка
22.09.1872

Дочь: (Тарнаева) Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Тарнаев Иван Емельянов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.