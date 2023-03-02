Романов Алексей Петрович
мужской, родился 1890, Бердянск
умер Неизвестно, Ялта, Ялта, Республика Крым
ОтецРоманов ПетрНеизвестно г.р.
Супруги
Романова (Извекова) Мария Степановна04.07.1894 г.р.
Дети
(Романова) Екатерина Алексеевна28.10.1920 г.р.
(Романова) Лидия Алексеевна07.03.1925 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Романов Петр
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.08.1917
Рождение ребёнка
28.10.1920
Дочь: (Романова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Романова (Извекова) Мария Степановна
Рождение ребёнка
07.03.1925
Дочь: (Романова) Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Романова (Извекова) Мария Степановна
Рождение ребёнка
11.04.1928
Дочь: Безродная (Романова) Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Романова (Извекова) Мария Степановна
Смерть
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым