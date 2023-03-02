Романов Алексей Петрович 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Алексей Петрович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1890, Бердянск

умер Неизвестно, Ялта, Ялта, Республика Крым

Отец
Романов ПетрНеизвестно г.р.
Супруги
Романова (Извекова) Мария Степановна04.07.1894 г.р.
Дети
(Романова) Екатерина Алексеевна28.10.1920 г.р.
(Романова) Лидия Алексеевна07.03.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Романов Петр

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
25.08.1917

Жена: Романова (Извекова) Мария Степановна

Супруг(-а): Алексей Петрович Романов

Рождение ребёнка
28.10.1920

Дочь: (Романова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Романова (Извекова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
07.03.1925

Дочь: (Романова) Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Романова (Извекова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
11.04.1928

Дочь: Безродная (Романова) Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Романова (Извекова) Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым

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