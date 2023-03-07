Романова (Извекова) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения04.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1894
Бракосочетание
25.08.1917
Супруг(-а): Алексей Петрович Романов
Рождение ребёнка
28.10.1920
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Романов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1925
Дочь: Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Романов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
11.04.1928
Дочь: Безродная Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Романов Алексей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно