Старостин Трофим Петрович
Место рожденияКузьминское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старостин Пётр Евфимиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1871
Дочь: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна
Мать ребёнка: Старостина (Щербинина) Ульяна Яковлевна
Кузьминское, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно