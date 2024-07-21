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Старостин Трофим Петрович

Место рождения

Кузьминское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старостин Пётр Евфимиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старостина (Щербинина) Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
16.06.1871

Дочь: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна

Мать ребёнка: Старостина (Щербинина) Ульяна Яковлевна

Кузьминское, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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