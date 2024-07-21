Старостина (Щербинина) Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина (Щербинина) Ульяна Яковлевна

Место рождения

Куракино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербинин Яков

Мать: Щербинина Параскева Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Трофим Петрович

Рождение ребёнка
16.06.1871

Дочь: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна

Отец ребёнка: Старостин Трофим Петрович

Кузьминское, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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