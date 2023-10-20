Биричевская Агрипина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Протасова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Биричевский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1899
Дочь: Мухина Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Биричевский Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1923
В ЗАГС с 1923 записи о смерти не найдено