Биричевская Агрипина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биричевская Агрипина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1923

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Протасова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Биричевский Михаил Иванович

Артемовка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.12.1899

Дочь: Мухина Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Биричевский Михаил Иванович

Артемовка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биричевский Михаил Иванович

Смерть
До 1923
В ЗАГС с 1923 записи о смерти не найдено
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