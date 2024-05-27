Анисья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
1815
Сын: Куклин Александр Степанович
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Куклина Марфа Степановна
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Боровикова (Куклина) Степанида Степановна
Отец ребёнка: Степан
Смерть
После 1825