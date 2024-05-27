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Анисья Васильевна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1804

Муж: Степан

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1805

Сын: Куклин Мирон Степанович

Отец ребёнка: Степан

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Куклин Александр Степанович

Отец ребёнка: Степан

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Куклина Марфа Степановна

Отец ребёнка: Степан

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Боровикова (Куклина) Степанида Степановна

Отец ребёнка: Степан

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
После 1825
Бердинка, Свердловский район, Северный край

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