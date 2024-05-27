Степан
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1804
Жена: Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Куклин Александр Степанович
Мать ребёнка: Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Куклина Марфа Степановна
Мать ребёнка: Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Боровикова (Куклина) Степанида Степановна
Мать ребёнка: Анисья Васильевна
Смерть
До 1825