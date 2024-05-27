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Степан

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1804

Жена: Анисья Васильевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1805

Сын: Куклин Мирон Степанович

Мать ребёнка: Анисья Васильевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Куклин Александр Степанович

Мать ребёнка: Анисья Васильевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Куклина Марфа Степановна

Мать ребёнка: Анисья Васильевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Боровикова (Куклина) Степанида Степановна

Мать ребёнка: Анисья Васильевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
До 1825
Бердинка, Свердловский район, Северный край

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